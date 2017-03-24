Украина сыграет в синих футболках, Хорватия - в традиционной красно-белой форме

Команды Хорватии и Украины определились с игровой формой на матч 5-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.

Сборная Хорватии сыграет в традиционных цветах домашнего комплекта - клетчатой красно-белой форме.

Сборная Украины сыграет в гостевом комплекте синего цвета. Стоит отметить, что Украина проведет первый матч в новой форме от Joma.

Напомним, матч 5-го тура группового этапа отборочного цикла ЧМ-2018 Хрватия - Украина состоится в Загребе 24 марта.

Также на Спорт bigmir)net будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 21:45.

Football.ua

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