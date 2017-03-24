Украина сыграет в синих футболках, Хорватия - в традиционной красно-белой форме

Команды Хорватии и Украины определились с игровой формой на матч 5-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.
Сборная Хорватии сыграет в традиционных цветах домашнего комплекта - клетчатой красно-белой форме.
Сборная Украины сыграет в гостевом комплекте синего цвета. Стоит отметить, что Украина проведет первый матч в новой форме от Joma.
Напомним, матч 5-го тура группового этапа отборочного цикла ЧМ-2018 Хрватия - Украина состоится в Загребе 24 марта.
Также на Спорт bigmir)net будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 21:45.
Football.ua
Bigmir)net СПОРТ
http://sport.bigmir.net