Украина уступила России и Беларуси в рейтинге человеческого развития - доклад ООН

Украина в 2019 году заняла 88 место среди 189 стран в рейтинге, составленном на основе Индекса человеческого развития. Об этом говорится в Докладе о человеческом развитии, подготовленном и опубликованном Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), передает УНН.

Так, показатель индекса человеческого развития в Украине равен 0,750, таким образом Украина попадает в категорию "Страны с высоким уровнем человеческого развития".

Индекс составлен на основе нескольких факторов, в частности, ожидаемой продолжительности жизни, лет обучения, ВВП на душу населения, показателях импорта и экспорта, общей численности населения и т.д.

Первое место в рейтинге стран с высоким уровнем человеческого развития заняла Норвегия, за ней - Швейцария и Ирландия соответственно. Канада оказалась на 13-м месте рейтинга, США - на 15-м. Все они относятся к "странам с очень высоким уровнем человеческого развития".

Российская Федерация в рейтинге расположилась на 49-м месте, сразу за ней идёт Беларусь.

Всего в категории стран с высоким уровнем человеческого развития 116 позиций, последнюю занимает Египет. Далее идут "страны со средним уровнем человеческого развития" - со 116 по 153 место, после чего "страны с низким уровнем человеческого развития" Замыкают рейтинг Чад, Центральноафриканская Республика и Нигер.