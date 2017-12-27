Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с Россией

В Украине с сегодняшнего дня, 27 декабря, в тестовом режиме заработал биометрический контроль на границе с Россией. Это ранее анонсировали в Госпогранслужбе Украины.

По словам спикера пограничного ведомства Олега Слободяна, мобильные комплексы с биометрическим контролем будут размещены на пунктах пропуска с наибольшим трафиком, а место их дислокации будет меняться.

"Мобильные комплексы смогут передвигаться с места на место. 27 числа в тестовом варианте мы попробуем использовать их на различных участках украинско-российской границы, чтобы протестировать саму систему, посмотреть готовность наших рабочих мест к более масштабному старту 1 января", - сказал Слободян.

Он подчеркнул, что пограничники будут готовы к полноценному запуску биометрического контроля на границе к 1 января.

По его словам, на пунктах пропуска в районе проведения АТО биометрическая проверка российских граждан происходить не будет, они не смогут пересечь КПВВ, если заехали с неподконтрольной территории.

Также в ГПСУ отметили, что биоконтроль на административной границе с оккупированным Россией Крымом не будет касаться граждан Украины, которые проживают на полуострове.

Напомним, 1 сентября 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на границе. В указе говорится, что правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации.