Украина вошла в топ-10 самых небезопасных стран

Специалисты Всемирного экономического форума опубликовали рейтинг самых безопасных стран. Об этом пишут РИА Новости.

Названы 13 самых безопасных, дешевых и чистых стран мира для путешествий

Список, состоящий их 136 государств, возглавила Финляндия, которая в прошлом году также заняла первое место в аналогичном рейтинге. Второе место эксперты отдали Объединенным Арабским Эмиратам. Тройку самых безопасных стран замкнула Исландия.

Самыми небезопасными странами в мире были признаны Колумбия (136), Йемен (135) и Сальвадор (134). В топ-10 таких стран также вошла Украина.

Перечень составляли на основе различных факторов, включая вооруженные конфликты на территории государства, уровень преступности и террористическую угрозу.

Український Бізнес Ресурс

http://ubr.ua/