Украина временно прекращает железнодорожное сообщение с Россией и Беларусью

Железнодорожные службы России и Беларуси временно прекращают сообщение с Украиной на фоне эпидемии коронавируса. Такое заявление "РЖД" и "БЖД" сделали после принятия Кабинетом министров Украины решения временно прекратить регулярные пассажирские перевозки.

"Федеральная Пассажирская Компания" России (РЖД) заявила, что прекращает сообщение с Украиной по 11 железнодорожным рейсам. В частности, будут приостановлены рейсы: No65/66 "Москва - Кишинев", No5/6 "Москва - Киев", No23/24 "Москва - Одесса", No 61/62 Москва - Николаев", включая вагоны "Херсон-Москва", No73/74 Москва - Львов", включая прицепні вагоны "Хмельницкий-Москва", No 95/96 Москва - Кривой Рог", включая вагоны "Полтава - Москва" и "Днепр-Москва", No53/54 "С.Петербург - Киев", включая вагоны без пересадок "Харьков - Санкт-Петербург", No47/48 Москва - Кишинев" No341/342 Москва - Кишинев", No361/362 "С.Петербург - Кишинев" и No369/370 "Баку - Киев".

В своем заявлении "РЖД" отметили: "В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно".

В Беларуси отменили 10 железнодорожных рейсов из Украины, а именно: No32/31 "Киев-Рига", No53/54 "Киев/Харьков-Санкт-Петербург", No86/85 "Минск-Киев", No94/93 "Минск-Одесса", No100/99 "Минск-Запорожье", No361/362 "Кишинев- Санкт-Петербург", No371/372 Могилев-Львов", No856/855 "Гомель-Сновск", No6390/6389 "Сарны-Горынь-Здолбунов" и No6309/6310 и No6315/6316 "Ковель- Хотислав".

Железнодорожные компании предлагают вернуть неиспользованные проездные документы через кассу или онлайн-ресурсы.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что Украина закрывает свои границы для иностранцев и регулярных пассажирских сообщений. Такое решение будет действовать до 3 апреля.

Подобное решение о временном закрытии международного сообщения с другими странами приняло правительство Республики. Железнодорожные сообщения в Польшу из Украины прекратили в ночь с 14 на 15 марта.