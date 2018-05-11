Украина вышла в финал Евровидения в Португалии

Украинский исполнитель Melovin вышел в финальную часть песенного конкурса Евровидения, который проходит в Португалии.

По итогам второго полуфинала названа вторая десятка стран, которая выступит в финале, который состоится 12 мая: Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Нидерланды.

Ранее "Страна" сообщала, что в финальный концерт Евровидения по результатам первого полуфинала, который прошел в Португалии, вышли представители 10 стран: Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия и Ирландия.