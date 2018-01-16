Украина закупила миллион доз бельгийской вакцины против кори

Министерство здравоохранения закупило миллион доз бельгийской вакцины против кори.

Об этом на брифинге сообщила исполняющая обязанности руководителя ведомства Ульяна Супрун, сообщает ТСН.

Вакцину доставят в Украину уже в апреле текущего года, все препараты оплачены.

Сейчас присутствует диспропорция в обеспеченности вакцинами между регионами.

На 1 января 2018 года в Украине было 516 тысяч доз. Каждую неделю Минздрав распределяет их по стране. Вакцину закупают в ЮНИСЕФ, заявила Супрун.

Напомним, в Киеве детей без прививки от кори решили не пускать на учебу. В столице зарегистрировано более восьмидесяти случаев заболевания корью.