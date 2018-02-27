Украина заплатит EUR4 тыс. девушке, которая жарила яичницу на Вечном огне

Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в незаконном аресте Анны Синьковой.

Украину обязали выплатить активистке компенсацию в € 4 тыс, сообщает "Европейская правда".

В декабре 2010 года Синькова участвовала в перформансе, где несколько человек жарили яичницу с сосисками на пламени Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Киеве. Позже видеоролик выложили на сервис YouТube.

Синькову арестовали по обвинению в хулиганстве. Провела под арестом три месяца, с 29 марта до 17 июня 2011 года. Суд признал ее виновной в осквернении могилы и приговорил к трем годам условно.

Активистка пожаловалась в ЕСПЧ о нарушении его прав. Она считает незаконным ее начальный арест и пожаловалась на то, что ее держали за решеткой даже после окончания срока.

Европейский суд по правам человека 27 февраля в своем решении отклонил жалобу Анны Синьковой по ключевым пунктам. При этом не нашел нарушений в первоначальном аресте девушки.

"Суд не может согласиться с утверждением заявителя о том, что ее поведение на мемориале не является презрительной тем, в честь кого этот памятник был возведен", - говорится в решении.

Также не увидели и достаточных аргументов в пользу политического преследования. Объясняют это тем, что осуждение за надругательство над захоронением нельзя считать ограничением свободы слова. Отметили, что Вечный огонь - это не "просто газ", как на том настаивала заявительница.

Однако суд насторожил факт, что девушку держали в СИЗО почти месяц после того, как срок ареста истек, а государство никак не возместило осужденной потери из-за этого.