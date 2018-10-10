Украина завоевала второе золото на летней юношеской Олимпиаде-2018

Награду завоевал гребец Иван Тищенко

Украина завоевала вторую золотую медаль на III летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В четвертый день соревнований 18-летний Иван Тищенко стал чемпионом в индивидуальном турнире по академической гребле.

В целом это третья медаль украинской сборной на юношеской Олимпиада-2018.

Ранее украинский дзюдоист Олег Вередиба стал бронзовым призером в весовой категории до 55 кг, а фехтовальщица Екатерина Черной завоевала золото в индивидуальном турнире шпажисток.