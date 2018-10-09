Украина завоевала золото на ЧМ по фридайвингу в Турции

В Турции, городе Каш, украинская спортсменка Наталья Жаркова установила два мировых рекорда на чемпионате мира по фридайвингу.

Так, сообщается, что Жаркова нырнула на глубину 70 метров без вспомогательного снаряжения.

"Во время чемпионата мира по фридайвингу (по версии CMAS) в городе Каш Наталья установила мировой рекорд в категории CNF, нырнув без вспомогательного снаряжения на глубину 70 метров! Это погружение принесло Наталье золото ЧМ в этой дисциплине. Рекорд и золото Наталья разделила с итальянской спортсменкой Алессией Зеккини", - сказано в сообщении.

Также Жаркова завоевала золото и еще один мировой рекорд в дисциплине CWT BF, нырнув на глубину 89 метров.

telegraf.com.ua

