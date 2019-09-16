Украинец Беленюк стал двукратным чемпионом мира по борьбе

Лидер сборной Украины по греко-римской борьбе Жан Беленюк стал победителем чемпионата мира-2019 в категории до 87 кг в казахстанском Нур-Султане.

В стартовой схватке Жан уверенно победил мексиканца Альфонсо Лейву 5:1, затем выиграл у хорвата Ивана Гуклека (7:1) и одолел Николу Стадуба из Беларуси - 3:1.

В полуфинале украинский борец сумел одолеть бронзового призера Игр-2016 немца Дениса Кудлу (2:1) и выйти в финал.

В решающей схватке чемпионата мира Беленюк победил венгра Виктора Лоринца - 2:1.

Отметим, что еще выход в финал гарантировал Беленюку олимпийскую лицензию Токио-2020. Украинец уже выигрывал ЧМ в 2015-м году в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось о том, что украинский борец Беленюк завоевал "золото" Европейских игр.

