Украинец попал в топ-30 IT-предпринимателей Европы

Вице-президент компании Readdle украинец Денис Жаданов попал в список журнала Forbes 30 Under 30. Его компания начинала свою деятельность без финансирования и в арендованной квартире.

Вице-президент компании Readdle украинец Денис Жаданов попал в список журнала Forbes 30 Under 30.

В материалах отмечается, что Readdle создала мощную экосистему приложений, таких как Spark, Documents, Scanner Pro, Calendars и PDF Expert. Компания начинала свою деятельность без финансирования и в арендованной квартире.

"Приложение Readdle считается лидером в своей категории с более чем 75 млн скачиваний по всему миру", - говорится в сообщении.

Жаданов отмечает, что хочет показать своим примером, как можно достичь успехов в Украине, несмотря на трудности.

"При всех негативных событиях, происходящих в Украине (война, коррупция) мы должны показать молодым людям, что можно построить бизнес, учиться в лучших школах, идти за своей мечтой и строить демократическое общество", - говорит Жаданов.