Украинка Ю.Джима завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону

Во второй соревновательный день чемпионата Европы по биатлону, который проходит в Польше, состоялся женский спринт, в котором одержала победу украинка Юлия Джима, сообщает корреспондент УНН.

Фаворит гонки Ю.Джима подтвердила свой статус, финишировав за 21:02,3 минуты без промахов на огневом рубеже. На пьедестал почета также попали две россиянки - Светлана Слепцова ("серебро") и Ирина Старых ("бронза").

Другие украинские биатлонистки попали в топ-30: Юлия Журавок на 21-й (0), а Яна Бондарь на 24-й позиции (3).

Напомним, Ю.Джима является олимпийской чемпионкой-2014 в эстафете.

Как сообщал УНН, бронзовую награду в индивидуальной гонке ЧЕ в Польше получила украинка Анастасия Меркушина.