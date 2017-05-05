Украинки завоевали золото по синхронному плаванию на Кубке мира

В активе украинской сборной на этапе Мировой серии соревнований по синхронному плаванию, которые проходят в Канаде, только первые места

В канадском Торонто украинский дуэт спортсменок по синхронному плаванию в составе Анны Волошиной и Елизаветы Яхно завоевал золотую медаль на этапе Мировой серии по синхронному плаванию World Series 2017. Об этом сообщаетФедерация синхронного плавания Украины.

Украинские спортсменки показали лучший результат - 91.2005 балла - в технической программе. Два других призовых места достались представительницам Канады.

Еще одно "золото" завоевала Анна Волошина в сольном выступлении в технической программе, также выиграв соревнования солисток в произвольной программе с результатом 92.3 балла.