Украинская биатлонистка Джима завоевала серебро в гонке на чемпионате Европы

Украинка Юлия Джима завоевала серебро в гонке преследования чемпионата Европы по биатлону. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

Джиму обогнала россиянка Ирина Старых. Другую российскую биатлонистку Светлану Слепцову Джима оставила позади на третьем месте.

Это вторая медаль биатлонистки за два дня на соревнованиях в польском Душники-Здруй. Вчера, 27 января, она завоевала золото в спринтерской гонке.

20 января биатлонист Сергей Семенов завоевал бронзовую награду в мужской индивидуальной гонке шестого этапа Кубка мира по биатлону в Италии.