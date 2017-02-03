Украинская биатлонистка Н.Белкина завоевала "золото" на Универсиаде

Украинская биатлонистка Надежда Белкина получила золотую награду на зимней Всемирной Универсиаде в Алматы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НОК Украины."Украинская биатлонистка Надежда Белкина выиграла гонку преследования на зимней Всемирной Универсиаде в Алматы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 2 февраля биатлонистка Яна Бондарь получила серебряную награду на зимней Всемирной Универсиаде в Алматы (Казахстан).

Напомним, в украинскую сборную на международных студенческих соревнованиях в Казахстане входит 61 спортсмен.