Украинская модель и ее подруга попали в жуткое ДТП в США

Украинская модель и ее подруга попали в ужасную аварию в США / Фото из Facebook

Украинская модель Елизавета Кузьменко и фотограф Наталья Кордан в Лос- Анджелесе попали в ДТП. Сейчас девушка находится в коме.

Об этом сообщил друг пострадавшей Кирилл Дубровин на своей странице в Facebook.

По его словам, ДТП произошло еще на Новый год, но о том, что пострадали две украинки, стало известно только сейчас.

"Состояние сейчас критическое. Черепно-мозговые травмы, переломы костей лица, повреждена печень и многое другое", - говорится в сообщении.

Кирилл добавил, что Елизавета Кузьменко находится в коме. С ней в ДТП попала фотограф Наталья Кордан.

Фотограф Даша Сучак написала о том, что лично знает Елизавету и неоднократно ее фотографировала.