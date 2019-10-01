Украинская прыгунья в высоту Магучих установила рекорд мира среди спортсменок до 20 лет

Ярослава Магучих завоевала серебро на чемпионате мира по легкой атлетике в столице Катара Дохе

18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала серебро на чемпионате мира по легкой атлетике в столице Катара Дохе, установив новый личный рекорд и новый мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет, покорив отметку в 2,04 метра. Читайте также:IAAF продлила срок дисквалификации федерации российской легкой атлетики

Об этом сообщает НОК Украины в Twitter.

Чемпионкой мира стала россиянка Мария Ласицкане с таким же результатом - 2,04 метра. Однако ей удалось прыгнуть на эту высоту, использовав меньшее количество попыток. Бронзу получила американка Астинь Каннингем с результатом 2,00 метра.

Ярослава Могучих родилась 19 сентября 2001 года в Днепропетровске.

Чемпионка мира среди юниоров U18 (2017).

Победительница юношеской Олимпиады (2018).

Чемпионка мира среди молодежи U20 (2019).

Серебряный призер чемпионата мира (2019).