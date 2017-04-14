Украинская сторона отреагировала на отказ России от Евровидения

Национальная общественная телерадиокомпания Украины как вещатель- организатор международного песенного конкурса Евровидение-2017, официально уведомило Европейский вещательный союз о запрете Службой безопасности Украины въезда на территорию Украины участницы от Российской Федерации Юлии Самойловой, говорится в комментарии НСТУ относительно отказа РФ от конкурса.

"Уважая желание ЕВС обеспечить участие в конкурсе представителей 43-х стран, поддерживая традиционный дух Евровидения, украинская сторона неоднократно предлагала Российской Федерации направить в Киев участника, который не нарушал бы законодательство Украины. Однако, российская сторона оставила свое решение неизменным", - говорится в сообщении.

В НСТУ подчеркнули, что отказ России от трансляции Евровидения доказывает, что несмотря на задекларированное уважение основополагающих ценностей Евровидение, ключевыми среди которых является взаимоуважение и аполитичность, целью российской стороны с самого начала было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса.

"НСТУ продолжает активную подготовку к Евровидению-2017. Всего через несколько недель Украина радостно поприветствует гостей и поклонников конкурса в Киеве и создаст для всех незабываемый праздник музыки и общеевропейских культурных ценностей", - подытожил национальный вещатель.

Напомним, накануне Европейский вещательный союз объявил, что после продолжительных разбирательств Россия официально озвучила отказ от участия в песенном конкурсе Евровидение, который в этом году проводит Украина.

Представительница России на Евровидении-2017 Юлия Самойлова заявила, что до последнего надеялась попасть на конкурс в Киеве.

Песенный конкурс Евровидение пройдет в Киеве благодаря победе Джамалы на песенном конкурсе 2016 года, прошедшем в Стокгольме, Швеция. Полуфиналы Евровидения 2017 пройдут 9 мая и 11 мая, а финал конкурса состоится 13 мая 2017 года. Украина примет конкурс во второй раз.