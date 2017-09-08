Украинская теннисистка Свитолина станет третьей ракеткой мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина по итогам Открытого чемпионата США займет третью строчку рейтинга WTA, что станет новым национальным рекордом. Прежде высшим достижением украинцев было четвертое место, которое вместе с Андреем Медведевым делила сама Элина.

Напомним, что в этом году Свитолина является лидером по количеству титулов WTA. Украинка выиграла три турнира категории Premier 5 (Дубай, Рим и Торонто) и два WTA International (Тайбэй, Стамбул). На турнирах Большого шлема Элина впервые дошла до четвертого круга Уимблдона и US Open, а также повторила лучший результат на Ролан Гаррос (1/4 финала).

Кроме того, Свитолина стала первой теннисисткой в истории, которой удалось выиграть три турнира Premier 5 в течение одного сезона.

Напомним, Свитолина упустила шанс стать первой ракеткой мира.