Украинские артисты посвятили военным "Молитву на Рождество"

Украинские артисты записали "Молитву на Рождество", посвященную украинским военным, которые служат в зоне проведения АТО. Видео на своей странице в Facebook опубликовал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Поражен до глубины души" Молитвой на Рождество "! Спасибо за эту современную колядку проекта Песни Войны и отдельно ее автору - украинскому воину Зиновию Медюху. Во время Сочельника давайте отдадим дань уважения нашим военным. Именно благодаря им мы имеем возможность праздновать Рождество в мире и уюте ", - написал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, на центральном вокзале в Киеве 6 января будут петь колядки и щедривки.