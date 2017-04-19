Украинские банки отказываются обслуживать клиентов с ID-паспортами

Украинские банки отказываются обслуживать клиентов на основании ID-карты - пластикового удостоверения личности нового образца, которое заменяет собой паспорт.

Об этом сообщает Госмиграционная служба, передает "Слово и Дело".

"В ГМС поступает большое количество обращений по поводу отказа со стороны сотрудников банков обслуживать клиентов с ID-картами. Речь, в том числе, идет о выдаче потребительских кредитов, в частности, в торговых сетях бытовой техники. В то же время, предъявление паспорта "в форме книжечки" к подобным проблемам не приводит", - говорится в письме Госмиграционной службы заместителю главы НБУ Якову Смолию.

Ощадбанк выиграл суд против СбербанкаХозяйственный суд Киева вынес решение, согласно которому были признаны недействительными десять торговых марок Сбербанка и удовлетворено требование о запрете использовать торговую марку Сбербанк.

Госмиграционная служба, курирующая выпуск ID-карт, на основании жалоб граждан составила список самых консервативных банков. И попросила НБУ как- то повлиять на них.

По данным ГМС, наиболее часто жалобы по поводу ID-карт поступают на ОТП Банк, Идея Банк, банк ПУМБ и Альфа-Банк.

Напомним, с 1 ноября 2016 года все украинцы могут оформить ID-паспорта. Новые паспорта представляют собой пластиковую карту, содержащую электронный носитель информации, на котором записана информация о биометрических данных владельца документа. Такой документ должен быть лучше защищен от подделок и исключить возможность пользования другим человеком.

Слово і Діло

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