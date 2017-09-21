Украинские "киборги" записали видеообращение к Apple

Украинские военнослужащие - участники боев за Донецкий аэропорт публично обратились к компании Apple из-за использования ею термина "киборг" по отношению к российскому военному.

Ветераны напомнили, что "киборгами" называют украинских бойцов, которые 242 дня удерживали Донецкий аэропорт, отражая атаки российских войск и наемников.

"Дорогой Apple, я - украинский "киборг". Я знаю, вы это увидите. Но я уверен, что вы не знаете, почему ваша реклама возмущает меня и мою страну. На нее напали регулярные войска РФ и поддерживаемые Россией боевики. Я пошел защищать свою страну. Они сами называли меня "киборгом", потому что я выживал настолько долго, что они не могли в это поверить", - сказано в заявлении, которое зачитали "киборги".

Они обратили внимание, что используя термин "киборг из России" компания Apple сознательно или бессознательно поддерживает российскую пропаганду, направленную против свободного мира.

"Кстати, тот железнодорожный вокзал из вашего видео до сих пор работает, потому-что мы его защитили", - отметили "киборги".

"Мы призываем к срочному исправлению рекламного видео и письменного извинения перед "киборгами" - живыми и павшими, которые воевали за нашу с вами демократию против войск РФ. С нетерпением ждем вашего ответа", - подытожили украинские ветераны.

Напомним, во время презентации новых продуктов Apple 12 сентября состоялась премьера рекламного ролика Apple Watch Series 3. В основе его сюжета - истории разных людей, которые они рассказывают сами. Одним из персонажей ролика является россиянин Дмитрий Игнатов - спортивный комментатор и профессиональный пловец, потерявший ногу во время службы в российской армии.