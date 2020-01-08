Украинские мобильные операторы предоставили льготы на связь с Ираном после авиакатастрофы

Ряд украинских мобильных операторов предоставил льготы на связь с Ираном после катастрофы пассажирского самолета МАУ неподалеку от Тегерана, сообщает УНН.

"В связи с трагическими событиями на территории Исламской республики Иран, компания Киевстар выражает соболезнования семьям погибших пассажиров и членов экипажа рейса NoPS752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины". С 8 по 10 января 2020 года средства за звонки из сети Киевстар на номера мобильной или фиксированной связи в Иране взиматься не будут. Все расходы на звонки вернутся в течение дня, когда был осуществлен звонок", - говорится в сообщении оператора мобильной связи "Киевстар".

Мобильный оператор lifecell также выразил искренние соболезнования семьям погибших в результате авиакатастрофы 8 января 2020 года в Тегеране. "Для поддержки своих абонентов в роуминге Ирана, оператор насчитал минуты для бесплатной связи с родными. В рамках программы "Забота через границы" lifecell обеспечил бесплатными услугами связи своих абонентов, находящихся в Иране. Для того, чтобы клиенты lifecell в Иране могли связаться со своими родными и близкими, им начислено бесплатно 20 минут для голосовых звонков в пределах страны пребывания и в Украине", - добавили в lifecell.

В "Vodafone Украина" в комментарии УНН указали, что в случае необходимости готовы по факту откорректировать счета.

"Мы всегда помогаем нашим гражданам и абонентам в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий. В этом случае мы вряд ли чем сможем помочь гражданам другой страны. Но если будет хоть какой-то трафик, по факту готовы будем откорректировать счета", - сообщили в пресс-службе "Vodafone Украина".

Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин". Позже его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, ожидается согласование иранской стороны для отлета.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.