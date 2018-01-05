Украинские моряки с арестованного в Сирии судна возвращаются домой

Десять украинских моряков, которые находились на арестованном судне Starshina Derov N.G. в порту Сирии, возвращаются домой, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича.

"Сегодня, накануне Рождества, украинские моряки возвращаются к своим семьям", - рассказал В.Кирилич.

По его словам, благодаря действиям консула сирийские органы власти вернули паспортные документы морякам, нашли замену экипажа среди местных жителей и вернули граждан Украины в Ливан.

"5 января на ливанской границе их встретил консул Украины", - сказал В.Кирилич.

Он добавил, что все финансовые вопросы - оплата транспортных расходов, авиабилетов до Украины - урегулированы посольством Украины в Ливане.

Как сообщает издание, десять украинских моряков застряли на арестованном судне Starshina Derov N.G. в Сирии с августа 2017 года. Экипаж почти два года не получал зарплату, а само судно находится в плохом техническом состоянии и арестовано за долги судовладельца/оператора по иску третьего лица. Кроме того, судовладельцу грозят санкции за неоднократные визиты в оккупированный Крым.