Украинские организаторы Евровидения должны извиниться перед ONUKA, - Розенко

Украинские участники оргкомитета Евровидения должны извиниться перед группой ONUKA за исключение из трансляции выступления на Евровидении

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Эспрессо.TV.

"От имени украинской части оргкомитета нам стоит принести извинения талантливой украинской группе "ONUKA" за то, что выступление не смогли увидеть миллионы украинцев. Думаю, не только мне хотелось бы знать автора "мудрого" управленческого решения по запуску рекламы во время выступления ONUKA. Дисциплинарные взыскания за этот инцидент должны быть применены", - заявил Розенко.

Чиновник отметил, что уровень мастерства и любопытства выступления было заметно уже во время репетиций, а само выступление назвал "настоящим украшением и "изюминкой" Евровидения".

Телеканал UA:Первый во время трансляции финала "Евровидения-2017" вместо выступления ONUKA показал рекламу. Телевизионщики объяснили такой шаг обязательствами перед рекламодателями.