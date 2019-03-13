Украинские семьи будут получать помощь на третьего ребенка

Правительство ввело ежемесячную выплату многодетным семьям за третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 6 лет.

Каждая многодетная семья получит на третьего, четвертого, пятого и следующего ребенка до 6 лет ежемесячное пособие от государства в размере прожиточного минимума для детей.

Об этом во время заседания Кабмина сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

Выплачивать средства начнут с 1 апреля.

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил не повышать выплату несколько раз в год, а сразу установить ее на уровне 1,7 тыс. грн.

Ежемесячно на такую помощь необходимо 200 млн грн.

Выплаты предусмотрены для 158,8 тыс. детей до 6 лет. Они будут осуществляться за счет субвенций местным бюджетам.

Ранее Факты ICTV писали о предложении КГГА доплачивать киевлянам за каждого новорожденного ребенка по 10 тыс. грн.