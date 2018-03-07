Украинские военные передали родственникам тело российского наемника

Представители гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" передали родственникам тело погибшего на Приазовском направлении наемника российско-оккупационных войск.

Об этом говорится в сообщении штаба АТО.

"Вчера представители гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200" передали родственникам тело погибшего на Приазовском направлении наемника российско-оккупационных войск. После проведенных судебно-медицинских экспертиз, украинская сторона связалась с близкими погибшего, однако последние отказались вывозить тело с подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении.

Тело боевика НЗФ было найдено 2 марта. 6 марта ВСУ доставили тело погибшего родственникам на неподконтрольной Украине территории.