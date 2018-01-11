Украинские военные в АТО за время перемирия сбили уже второй беспилотник

В течение новогодне-рождественского перемирия Украинские военные в АТО сбили уже второй вражеский беспилотник. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"10 января около 21:23 средствами РЭБ было обнаружено беспилотный летательный аппарат противника, вероятно типа "Орлан 10". Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Горловка - Артемово - Курдюмовка - Очеретино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО около 23:40 цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ.

В штабе также отметили, что в течение этой ночи на донецком и приморском направлениях украинскими подразделениями радиотехнических войск было зафиксировано разведывательные полеты еще двух враждебных БПЛА.

Напомним, 28 декабря обнаружили и уничтожили российский беспилотник типа "Орлан 10", который осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Зайцево - Кодыма - Семигорье.