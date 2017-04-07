Украинский атлет А.Пелешенко завоевал "золото" на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Украинский атлет Александр Пелешенко выиграл "золото" Чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Лучшим наш спортсмен стал в весовой категории до 85 кг, передает "5 канал".

Таким образом в соревнованиях в хорватском Сплите украинец защитил свой титул сильнейшего спортсмена Европы, завоеванный в 2016 году. За первенство в финале 23-летний Александр Пелешенко боролся с русским Артемом Окуловым.

В результате суммарный вес (175 кг и 211 кг), которую поднял наш спортсмен в многоборье, на 9 килограммов больше, чем у соперника - украинец завоевал золотую медаль в рывке, выиграв у россиянина 10 кг и "серебро" в толчке, уступив 1 кг . В итоге - в Пелешенко 386 кг суммарного веса, Окулова - 377 кг, польского спортсмена Кшиштофа Зварыча - 358 кг.



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