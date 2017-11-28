Украинский боксер Хегай брутально нокаутировал россиянина в Москве(видео)

Украинский боксер полулегкого веса Арнольд Хегай победил россиянина Валерия Третьякова в рамках вечера бокса в Москве.

25-летний уроженец Одесской области нокаутировал своего соперника за несколько секунд до завершения последнего 10-го раунда.

Таким образом, Хегай, который начинал свою карьеру в тайском боксе, идет без поражений в профессионалах - 11 побед, из которых 8 - нокаутом. Для Третьякова же это первое поражение в карьере.

Напомним, ранее украинец Вячеслав Шабранский проиграл бой Сергею Ковалеву техническим нокаутом. По материалам: Tribuna.com /