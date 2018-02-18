Украинский фристайлист Абраменко стал олимпийским чемпионом Пхенчхана

Украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал золотую медаль в акробатике на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Украинец пробился в суперфинал и одержал уверенную победу благодаря чистому прыжку.

В каждом из финалов Александр получал высокие оценки - в суперфинал украинца вывели прыжки на 125,67 и 125,79. В решающем финале Абраменко не считался фаворитом, однако совершил великолепный прыжок с чистым приземлением, за что получил 128,51 - эта оценка фактически гарантировала ему медаль.

Конкуренты сразу начали менять сложность своих прыжков и пытаться выполнить их чисто, но получилось это лишь у китайца - Цзя Цзунян сделал все идеально, но судьи оценили его исполнение ниже, чем у Абраменко, в результате чего украинский фристайлист стал чемпионом.

Это первая медаль сборной Украины на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Абраменко стал первым олимпийским чемпионом в лыжной акробатике в истории Украины. Также это первая медаль Украины во фристайле.