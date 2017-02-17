Украинский хакер получил в США 41 месяц тюрьмы за кражу данных кредитных карт

Суд в в Нью-Джерси (США) приговорил украинского хакера Сергея Вовненко к 41 месяцу тюремного заключения за кражу данных кредитных карт.

Кроме того, суд обязал Вовненко выплатить $83,3 тыс. штрафа.

По версии следствия, Вовненко в 2010-2012 годах входил в преступную группировку, которая занималась воровством персональных данных при помощи одного из самых известных вирусов под названием Zeus ("Зевс"). Отмечается, что Вовненко эксплуатировал ботнет из более чем 13 тыс. зараженных вирусом устройств.

Используемая им модификация вируса позволяла считывать информацию о нажатии любых кнопок на клавиатуре, информацию об активности с систем клиентского онлайн-банкинга и передавать соответствующие персональные данные о владельцах зараженных устройств.

Свою вину украинец признал.

Напомним, украинские хакеры наворовали в США пресс-релизов на $100 млн за пять лет.

По материалам reuters.com

