Украинский консул посетил Клыха в российской тюрьме

Украинский консул посетил незаконно осужденного в РФ гражданина Украины Станислава Клыха, который находится в Верхнеуральской тюрьме (Челябинская область), кроме того, у заключенного был и адвокат Илья Новиков.

"Красные номера "146" в челябинской глубинке. Это украинский консул приехал в Верхнеуральскую тюрьму проведать Станислава Клыха", - написал Новиков в своем микроблоге в Твиттере во вторник и выложил соответствующую фотографию.

Адвокат также сообщил о своем визите к Клыху, отметив, что тот "выглядит чуть лучше, чем перед этапом из Грозного, но говорит еще бессвязнее, чем раньше, и совершенно не может удерживать внимание на одной теме".

Кроме того, по словам Новикова, по запросу консульства в тюрьме выдали выписку из истории болезни Клыха, заметив, что такие выписки "в тюрьмах всегда такие, что ничего не понятно, и жалоб нет".

Ранее российская правозащитница Татьяна Щур сообщала о визите к Клыху адвоката Романа Качанова. Она отметила, что у адвоката возникли серьезные опасения относительно психического здоровья Клыха. Адвокат Качанов также сфотографировал уже зажившие многочисленные глубокие раны на теле Клыха, похожие на следы пыток.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья осужденного в России украинца Станислава Клыха резко ухудшилось - он провел в коме шесть дней.

Напомним, ранее Клых находился в психбольнице Магнитогорска.

Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Клыха и другого украинца - Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.

Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.