Украинский математик получил премию Вольфа в размере 100 тысяч долларов

Члену-корреспонденту Национальной академии наук Украины Владимиру Дринфельду и его соавтору Александеру Бейлинсону присудили израильскую премию Фонда Вольфа по математике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной академии наук Украины.

Ученых наградили за цикл инновационных работ по алгебраической геометрии, которые "имеют первостепенную важность" для теоретической физики, в частности теории струн.

Ученые работают в университете Чикаго. Сама же премия включает денежную сумму в размере 100 тысяч долларов. Ежегодно ею отмечают 5-6 деятелей в нескольких областях современной науки. Впоследствии, большинство награжденных попадают в список лауреатов Нобелевской премии.

Как сообщал УНН, Кабинет Министров утвердил персональный состав конкурсной комиссии по отбору членов Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.