Украинский паспорт в топ-25 в мировом рейтинге

Рейтинг Global Passport Power Rank 2018 составлен на основании информации, в какие страны можно ездить без виз гражданам разных стран

Украинский паспорт занял 24-е место в рейтинге Global Passport Power Rank 2018, который определяет степень возможностей для поездок, которые дает паспорт гражданину страны.

С украинским паспортом можно без виз поехать в 90 стран мира, а в 41 стране оформление визы будет уже по прибытию на место. Оформление визы для украинских граждан обязательно при поездке в 67 стран.

На первом месте в рейтинге Сингапур - граждане этой страны могут свободно ехать в 166 стран. Второе место делят Германия, Дания, Швеция, Финляндия, Люксембург, Норвегия, Нидерланды, Южная Корея и Соединенные Штаты. Для граждан этих государств открыт свободный доступ в 165 стран.

Согласно исследованию компании Henley & Partners, которая ежегодно составляет "Индекс паспортов", на начало 2018 года украинский паспорт был на 44-м месте и был первым среди стран СНГ.