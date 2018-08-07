Украинский пловец Говоров защитил титул чемпиона Европы и обновил свой же рекорд

Украинский пловец Андрей Говоров защитил звание чемпиона Европы, завоевав золото в Глазго.

Украинец выходил на финал 50 м баттерфляем в статусе действующего чемпиона, а также обладателя рекордов мира, Европы и чемпионатов Европы. В итоге, Говоров показал результат 22.48 с, выиграл борьбу у действующего чемпиона мира британца Бенджамина Прауда, оставил за собой звание чемпиона континента и обновил свой же рекорд турнира (предыдущий 22,73 с):

На текущем чемпионате Европы Говоров еще выступит на 50 м вольным стилем. В этой дисциплине он становился вторым и третьим на континентальных первенствах как на долгой, так и на короткой воде, но еще ни разу не поднимался на вершину пьедестала.

Квалификация на 50 м вольным стилем стартует в среду, 8 августа в 11:12 по Киеву. Помимо Говорова, в этой дисциплине Украину представляет Сергей Шевцов.

Напомним, другой звездный украинский пловец Михаил Романчук уже выиграл золото на 400 м и серебро на 1500 м вольным стилем и с первого места квалифицировался в финал 800 м.

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