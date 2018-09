Украинский язык попал в десятку наиболее употребляемых в Европе

Украинский язык попал в топ-10 языков Европы по количеству носителей. Такую инфографику обнародовала в Европейский день языков пресс-служба Совета Европы, передает УНН.



Согласно инфографике, в 10-ку наиболее употребляемых языков Европы вошли: русский (120 млн носителей), немецкий (95 млн), французский (80 млн), английский (70 млн), турецкий (70 млн), итальянский (69 млн), испанский (45 млн), украинский (45 млн), польский (40 млн), голландский (22 млн).

Отметим, по инициативе Совета Европы Европейский день языков отмечается ежегодно 26 сентября с 2001 года.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине необходимо законодательное урегулирование всех вопросов, связанных со статусом украинского языка как государственного.

Russian is most spoken language in Europe. Turkish is in fifth place, behind German, French and English. Click below to see the full infographic with top 10 languages.