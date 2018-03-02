Украинских консулов не пускают на заседание суда по делу Гриба - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил РФ в нарушении международных норм в связи с недопуском дипломатов на судебное заседание по делу украинского гражданина Павла Гриба.

Украинских консулов не пускают на заседание суда в Краснодаре по делу удерживаемого в РФ украинца Павла Гриба. Об этом в своем Twitter 2 марта написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Наших консулов не пускают на заседание суда по делу Павла Гриба в Краснодаре. Тотальное беззаконие и произвол российской псевдосудебной системы. Это переходит все границы - нарушение всех международных норм", - заявил Климкин.

Наших консулів не пускають на засідання суду у справі Павла Гриба в Краснодарі. Тотальне беззаконня та свавілля російської псевдосудової системи. Це переходить всі межі - порушення всіх міжн норм - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 березня 2018 р.

24 августа 2017 года 19-летнего Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России.

Две недели о точном местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ России о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.

Октябрьский районный суд Краснодара арестовал Гриба до 17 октября. Позже меру пресечения продлевали до 4 января и 4 марта 2018 года.

Украинские медики, которых не допустили к задержанному, заявили, что он страдает портальной гипертензией. Этот диагноз исключает нахождение в учреждении, где не может быть оказана специализированная медицинская помощь.

Министерство иностранных дел Украины несколько раз требовало от России допустить украинских врачей к Грибу.