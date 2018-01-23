Украинских спортсменов торжественно провели на зимнюю Олимпиаду

В Киеве в Национальной филармонии состоялась торжественная церемония проводов сборной страны на зимние Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

Началась церемония проводов с торжественной части, в ходе которого Вице- премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко передал флаг Украины олимпийским чемпионкам биатлонисткам сестрам Вите и Вале Семеренко.

"Вдохновения, побед. А мы будем и в дальнейшем способствовать вашим успехам", - обратился к олимпийцам министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

"Мы все очень переживаем за вас, ведь вы столько лет готовились, чтобы показать хороший результат. Хочу поблагодарить за вашу подготовку тренеров, а также руководство государства, Министерство молодежи и спорта. В добрый путь, дорогие олимпийцы", - пожелал президент НОК Украины Сергей Бубка, после чего глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак помог представить специальные почтовые марки, выпущенные к зимним Играм. На марках изображены все олимпийские призеры в истории Украины.

Главным действом вечера стала презентация формы национальной сборной Украины. Во время презентации будущая участница Олимпиады Анастасия Меркушина от имени спортсменов заверила: "Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы выступить как можно лучше".

Добавим, что официальные мероприятия сопровождало выступление артистов оперного театра, музыкантов филармонии и других.

Фото - iSport.ua

На данный момент лицензии завоевали 31 украинский спортсмен. Ранее стали известны премиальные украинцев за медали на Олимпиаде-2018.

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