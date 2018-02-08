Украинских военных на Луганщине обстреляли с территории России - штаб

С приграничной территории Российской Федерации с применением стрелкового оружия был совершен провокационный обстрел украинских военных, обеспечивающих охрану государственной границы в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Сегодня около 12.30 вблизи населенного пункта Ушаковка, что на Луганщине, с территории Российской Федерации был осуществлен провокационный обстрел с применением стрелкового оружия в направлении подразделений, обеспечивающих охрану государственной границы Украины. Военнослужащие не пострадали. Ответный огонь не открывался", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что "этот обстрел с прилегающей территории грубо нарушает режим государственной границы и подвергает опасности жизни военнослужащих".

"В случае получения соответствующих распоряжений и по требованию обстановки военнослужащие имеют право применять оружие для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - отметили в штабе АТО.