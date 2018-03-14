Украинским спортсменам запретили участвовать во всех соревнованиях в России - Жданов

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать во всех соревнованиях, которые проходят на территории России.

"Я подписал новый приказ - о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", украинские спортсмены не будут принимать участие в соревнованиях, проходящих на территории России", - написал Жданов на своей странице в Фейсбуке.

По словам министра, два года назад был издан приказ, касающийся участия спортсменов украинской сборной в спортивных соревнованиях, которые проходят на территории России.

"Мы говорили "да" официальным соревнованиям, чемпионатам мира и Европы, этапам Кубков мира, другим турнирам, которые организуют международные спортивные федерации, которые являются частью лицензионных соревнований. Мы говорили "нет" коммерческим соревнованиям... " - пояснил он.

13 марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что сборная Украины по биатлону не будет участвовать в этапе Кубка мира в России. По его словам, такое решение принято на встрече с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком.

В конце февраля Ассоциации биатлона США и Чехии объявили о бойкоте этапа Кубка мира сезона 2017-2018 годов, который пройдет в российской Тюмени в марте. В заявлении американской ассоциации, в частности, отмечается, что Россия по-прежнему не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства, а спортсменам, которые приезжают в страну, угрожает опасность.

В конце 2017 года о бойкоте соревнований в Тюмени сообщила Ассоциация биатлона Канады. Свое решение биатлонисты объяснили недоверием к российской антидопинговой системе.

Украина признала Россию страной-агрессором.