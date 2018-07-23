Украинским водителям льют в баки бытовой газ вместо автомобильного

Технический регламент для сжиженного бытового газа будет создан в 2019 году

В Украине начали прорабатывать новый технический регламент для сжиженного газа. Проект соответствующего постановления Кабмина разрабатывается участниками межведомственной рабочей группы совместно с представителями Нефтегазовой Ассоциации Украины (НАУ). На днях прошло ее первое заседание, хотя создавалась она еще 12 марта 2018 года соответствующим приказом Министерства энергетики и угольной промышленности (No159).

Как рассказали UBR.ua в НАУ, создаваемый сейчас технический регламент должен заработать с 2019 года, и он будет состоять из двух частей:

первая будет регулировать технические условия для топлив автомобильных газов нефтяных сжиженных; вторая — для газов углеводородных сжиженных топливных для коммунально-бытового потребления.

Главное заключение рабочей группы - газ для коммунально-бытового потребления нельзя применять для заправки автомобильного транспорта.

"Во-первых, эти два вида сжиженных газов отличаются по химическому составу, ведь общее содержание серы для автогаз составляет 50 ppm, а для газа коммунально-бытового приемлемая норма составляет 130 ppm. Во-вторых, газ коммунально-бытового назначения реализуется без уплаты акциза, поэтому стоит гораздо дешевле, чем автомобильный. Поэтому без четкого регламента у операторов рынка создается большой соблазн реализовать бытовой сжиженный газ вместо автомобильного, что не только создает угрозу для двигателя машины и окружающей среды, но также разрушает честную конкуренцию на рынке нефтепродуктов", - подчеркнули в НАУ.

С другой стороны, говорят эксперты, новые регламенты могут повлиять на цены автомобильного газа на заправках, так как у терминалов по приемке и перевалке газа добавится работы. Раздельно принять разные фракции или смеси, правильно смешать их и провести лабораторные испытания. Плюс повышается ответственность за выдачу паспорта качества.

"В соседней Польше, где уже давно качество автогаза регулируется стандартом EN589, газ, не соответствующий стандарту, стоит на $10-15 дешевле. Вот это и дает разницу в цене на пистолете", - рассказал UBR.ua эксперт рынка нефтепродуктов, член набсовета "Интегрум Венчурс" Александр Киримов.

Еще в начале этого года в Украине тоже начали работать новые ДСТУ EN589:2017 "Топлива автомобильные. Газ нефтяной сжиженный". Данный стандарт должен был заменить старый ГОСТ 27578-87. Однако, действие последнего продлили до конца 2018-го как раз из-за отсутствия технического регламента, регулирующего прикладные аспекты контроля за оборотом газа, соответствующего стандарту EN589.

"EN589 регламентирует, в первую очередь, содержание серы, и в новом стандарте он равен 50 ppm, в отличие от 130 ppm для бытового газа. Во- вторых, это наличие свободной воды. Вот это опасно для двигателя. В- третьих, это давление насыщенных паров и содержание неподдельных углеводородов. Но пока неясно, какой орган и как собирается контролировать качество автогаза", - заметил Киримов.

Крупные сетевые заправки уже давно покупают автогаз по новым ДСТУ. Поэтому все крупные игроки газового рынка давно готовы к переходу на евростандарт. Это в первую очередь Укргаздобыча, Укртатнефть, Укрнефть, говорят эксперты. Однако их производство покрывает лишь 25% внутреннего потребления.

"80% импорта уже соответствует EN589. Исключение составляет бутан производства казахского Тенгизшевройл и фракции ряда заводов Роснефти, которая является крупнейшим поставщиком автогаза в Украину (около 60% всего объема в 2017 г.). Однако, прежде чем попасть на АЗС, как правило весь газ проходит через специальные терминалы - газонаполнительные станции, где может проходит смешивание газа и получение смеси, соответствующей EN589. По идее, каждый такой терминал должен проводить лабораторный анализ газа и выдавать паспорт качества. Из известных мне на сегодня это только терминалы Бородянская ГНС, Макаровская ГНС и Барышевская ГНС, которая будет введена в эксплуатацию до конца лета", - добавил Киримов.

Но если все крупные АЗС еще с начала года перешли на новые ДСТУ и готовы к евро стандартам, то о более мелких игроках топливного рынка такого явно не скажешь. Мелкие заправки нередко везут и продают именно бытовой газ, даже госорганы не могут это отследить, так как и тот, и другой газ заезжают в страну под одним кодом, уверяют заправщики.

"Следующим шагом должно быть четкое распределение автомобильного и бытового газа. К сожалению, отличить автогаз от бытового газа "на глаз" невозможно. Только по ходу эксплуатации автомобиля в случае, если забьются фильтры, появится осадок, увеличится расход и ухудшится приемистость, можно сказать, что автомобиль заправили бытовым газом", - рассказали UBR.ua в пресс-службе АЗС WOG.