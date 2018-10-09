"Украинского диверсанта" Панова этапировали из СИЗО Симферополя в Москву - брат

25 октября в Москве по делу "украинского диверсанта" Евгения Панова должно состояться заседание апелляционного суда, на котором прокурор будет настаивает на увеличении срока заключения до 10,5 лет, сообщил брат украинца Игорь Котелянец.

"Украинского диверсанта" Евгения Панова, которого в оккупированном Крыму "суд" приговорил к восьми годам колонии строгого режима, этапировали из СИЗО Симферополя в Москву. Об этом 9 октября в Facebook сообщил его брат Игорь Котелянец.

"Евгения Панова этапировали из Симферопольского СИЗО в Москву. Скорее всего в "Лефортово". Сейчас он временно находится в Краснодаре. Везут, потому что 25 октября в Москве должно состояться заседание апелляционного суда, на котором прокурор будет настаивать на увеличении срока заключения до 10,5 лет", - написал он.

10 августа 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении терактов в Крыму, якобы подготовленных украинской разведкой. В ведомстве также заявили о гибели двух российских военнослужащих. Президент Украины Петр Порошенко назвал обвинения ФСБ РФ "циничными и бессмысленными фантазиями".

Позже выяснилось, что в рамках дела так называемых крымских диверсантов были задержаны трое украинских граждан: Андрей Захтей, Редван Сулейманов и бывший участник АТО, экс-боец 37-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ, волонтер Панов. Их арестовали.

13 июля 2018 года "суд" приговорил Панова к восьми годам колонии строгого режима.