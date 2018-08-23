Украинцам-должникам запретили перерегистрацию и снятие с учета авто

Кабмин запретил перерегистрацию и снятие с учета транспортных средств в случае наличия сведений о его владельце в Едином реестре должников.

Об этом говорится в постановлении No 621 от 22 августа этого года, опубликованном на Правительственном портале.

"В случае наличия сведений о лице в Едином реестре должников перерегистрация, снятие с учета транспортного средства не проводится", - говорится в документе.

Согласно постановлению "О внесении изменений в пункт 15 Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов", во время госрегистрации (перерегистрации) и снятия с учета транспортных средств будут проверяться сведения о его владельце в реестре должников.

Единый реестр должников является систематизированной базой данных о должниках и частью автоматизированной системы исполнительного производства Украины. Такой реестр ведется с целью обнародования в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах должников и предотвращения отчуждения должниками имущества.

В реестр вносится информация о лицах, имеющих задолженность по уплате периодических платежей более трех месяцев, в том числе алиментов.

Единый реестр должников есть в открытом доступе на сайте Министерства юстиции.