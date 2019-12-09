Украинцам отказывают в визе США почти в половине случаев

Уровень отказов в визах США для украинских граждан составляет 45,06%. Об этом свидетельствуют данные Бюро Государственного департамента США.

Эстония отменила долгосрочные визы для украинцев: причина Граждане почти всех граничащих с Украиной государств получают отказы в визе реже: для граждан Беларуси этот показатель составляет 21,93%; Польши - 2,76%; России - 15,19%; Словакии - 11,99%; Румынии - 9,11%; Венгрии - 8,85%. Граждане Молдовы получают отказ в посещении США чаще - в 58,03% случаев.

Виза B-1/B-2 - выдается иностранным гражданам, которые направляются в США на временное пребывание по делам бизнеса, отдыха или лечения.

При этом виза не гарантирует въезда в страну. Решение принимает инспектор иммиграционной службы непосредственно в пункте пересечения границы.

Осенью 2019 года Польша получила безвиз с США. В частности, это стало возможным из-за того, что страна соответствовала большинству критериев программы "Visa Waiver", среди которых процент отказов должен быть ниже 3%.

Ранее мы сообщали, что в посольстве Украины в Варшаве между украинским и монгольским правительством состоялось торжественное подписание соглашения о взаимной отмене виз.

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