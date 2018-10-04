Украинцам разрешили менять старые паспорта на ID-карты

Кабинет министров изменил порядок оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Все граждане смогут обменять старые паспорта в виде книжки на новые в любое время, начиная с 1 ноября

Сообщается, что начиная с 1 ноября 2018 года граждане Украины будут иметь возможность обменять паспорт в форме книжечки на паспорт в форме карточки по желанию в любое время.

Вместе с тем закон не требует обязательной замены документов. Это означает, что все ранее выданные документы будут действительны до окончания срока их действия. ID-карта как первый паспорт выдается бесплатно, а вот за замену и восстановление документа в случае потери необходимо оплатить административный сбор в размере 279 гривен.

Следует отметить, что паспорта в форме карточки в Украине начали выдавать в январе 2016 года. Новые паспорта выдаются в случае обмена паспорта, вместо утерянного или похищенного, а также лицам, которые достигли 14 лет и оформляют паспорт впервые.

Ранее сообщалось, что Верховный Суд отменил запрет на оформление паспорта- книжки. Судьи удовлетворили иск жительницы Житомирской области, которой не позволили по религиозным убеждением отказаться от оформления ID-карточки.