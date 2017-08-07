Украинцам разрешили ввозить автомобили из Канады с нулевой пошлиной

Подержанные автомобили из Канады можно импортировать в Украину с нулевой ввозной пошлиной. Об этом сообщила заместитель главы Управления организации таможенного контроля Департамента организации таможенного контроля Государственной фискальной службы Елена Мошинская, передает Укринформ.

Такая возможность появилась благодаря вступлению в силу Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.

При этом необходимым условием для нулевой пошлины является декларация о происхождении автомобиля, где должно быть указано, что автомобиль происходит из Канады. Этот документ оформляется канадским экспортером на инвойсе или другом коммерческом документе, который содержит описание товара.

Кроме того, при импорте новых транспортных средств из Канады предусмотрен переходный период снижения ставок на семь лет.

Как сообщал NewsOne ранее, 1 августа, вступило в силу Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. В Соглашении о Зоне свободной торговли между Украиной и Канадой допустили техническую ошибку. МЭРТ уже принимает меры для устранения ошибки. Кроме того, готовятся дополнительные разъяснения для украинских экспортеров о таможенных пошлинах, которые будут применяться к украинским товарам.

NewsOne

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