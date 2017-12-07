Украинцам советуют не ездить в Иерусалим

В Иерусалиме начались столкновения на демонстрациях палестинцев против решения США признать город столицей Израиля. Столкновения произошли также в других населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан, об этом сообщает "Радио Свобода".

Посольство Украины в Израиле рекомендовало украинцам воздержаться от посещения Западного берега и Восточного Иерусалима.

"В связи с решением президента США о признании Иерусалима столицей Израиля и о переводе посольства США в Иерусалим существует вероятность обострения ситуации с безопасностью на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме через террористические угрозы", - говорится в сообщении посольства.

Как сообщала "Страна", 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении признать столицей Израиля Иерусалим.

Такое решение Трампа вызвало многочисленные протесты по всему миру. На палестинской территории, в частности, жгли портреты Трампа, а движение ХАМАС пообещало устроить 8-9 декабря "день гнева".