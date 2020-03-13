Украинцам в Польше гарантируют бесплатное лечение при коронавирусе

Все украинцы, которые находятся в Польше, могут рассчитывать на бесплатные тесты на выявление коронавируса и бесплатное лечение.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, отвечая на вопрос, получат ли возможность лечения те граждане Украины в Польше, которые не имеют медицинского страхования или страховой полис которых не покрывает длительного пребывания в больнице.

"Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, гарантировано бесплатное проведение тестов и лечения, которое покрывается из бюджета польского государства", - сказал представитель министра.

На сегодняшний день в Польше находится примерно 1-1,5 миллиона трудовых мигрантов из Украины.

Количество зараженных коронавирусом в Польше возросло до 51 человека, один человек накануне умер.

По данным онлайн-карты распространения Covid-19 от Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 13 марта в мире коронавирусом заразились 128343 человека, погибли 4720, выздоровели 68324 человека.

В Украине подтверждены три случая коронавируса: два в Черновицкой области и один в Житомирской.